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Halkbank, Amerikalı savcıların 'firari' nitelemesini reddetti
6 saat önce
Halkbank, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yasal sürece dahil olmadan önce Amerikan mahkemelerinin böyle bir davaya bakma yetkisine itiraz etme hakkına sahip olmak istiyor.
Hakkında İran yaptırımlarını delmeye yardımcı olmaktan iddianame hazırlanan Halkbank, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yasal sürece dahil olmadan önce Amerikan mahkemelerinin böyle bir davaya bakma yetkisine itiraz etme hakkına sahip olmak istiyor.
Kamuya açılan mahkeme kayıtlarına göre ilk duruşmaya katılmadığı için Amerika'daki savcılığın 'firari' nitelemesini reddeden Halkbank'a göre Manhattan'daki geçtiğimiz haftalarda yapılan duruşmaya katılmanın suçlamaları kabul edeceği anlamına gelebilir.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:04
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