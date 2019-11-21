Son Dakika Haberleri: Halkbank, Amerikalı savcıların 'firari' nitelemesini reddetti
Son Dakika Dünya Halkbank, Amerikalı savcıların 'firari' nitelemesini reddetti - Son Dakika Dünya

Halkbank, Amerikalı savcıların 'firari' nitelemesini reddetti

6 saat önce

Halkbank, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yasal sürece dahil olmadan önce Amerikan mahkemelerinin böyle bir davaya bakma yetkisine itiraz etme hakkına sahip olmak istiyor.

Halkbank, Amerikalı savcıların 'firari' nitelemesini reddetti, System.String[]

Hakkında İran yaptırımlarını delmeye yardımcı olmaktan iddianame hazırlanan Halkbank, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yasal sürece dahil olmadan önce Amerikan mahkemelerinin böyle bir davaya bakma yetkisine itiraz etme hakkına sahip olmak istiyor.


Kamuya açılan mahkeme kayıtlarına göre ilk duruşmaya katılmadığı için Amerika'daki savcılığın 'firari' nitelemesini reddeden Halkbank'a göre Manhattan'daki geçtiğimiz haftalarda yapılan duruşmaya katılmanın suçlamaları kabul edeceği anlamına gelebilir.

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Amerika Birleşik Devletleri, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:04 
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