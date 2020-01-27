Halkbank, Ankara'da Jastrzebskı Wegiel ile karşılaşacak - Son Dakika

Halkbank Ankara, Şampiyonlar Liginde, evindeki son maçında Polonya'dan Jastrzebskı Wegiel ile 29 Ocak Çarşamba karşı karşıya gelecek.

Başkent Voleybol Salonundaki karşılaşma saat 17: 30'da başlayacak. CEV tarafından 'haftanın maçı' ilan edilen mücadelenin hakemleri Eldar Zülfügarov (Azerbaycan) ve Stefano Cesare (İtalya). Polonya'daki ilk maç ev sahibinin 3-0 üstünlüğü ile sona ermişti.

Polonya'daki ilk maçtan farklı bir müsabaka olacağını ifade eden Taner Atlk şöyle konuştu:

"Ankara'da oynayacağımız Wegiel maçında ana hedefimiz maksimum seviyemizi sahaya yansıtmak olacaktır. Her maça olduğu gibi bu maça da en iyi şekilde hazırlanıp, iyi voleybol oynayarak mücadelemizi vermek istiyoruz. Rakibimizin gücünün farkındayız ve kendilerine saygı duyuyoruz. Maçın sonucunu maç oynamadan söylemek doğru olmaz ancak Halkbank olarak her sayı için mücadele eden bir takım olmaya devam edeceğiz."

Playoff etabına kalma şanslarının az olduğunu ifade eden Yardımcı Antrenör Alfredo Walter Martilotti, "Polonya'da oynadığımız ilk maç bu sezonun en kötü maçıydı. Bu yüzden Halkbank takımının Polonya'dan daha iyi bir performans sergileyebileceğini göstermek istiyoruz. Diğer yandan dürüst ve objektif olmalıyız ki playoff etabına kalma şansımız artık çok az. Ama biz başarmaya çalışacağız" diye konuştu.

MÜSABAKA ÖNCESİ NOTLAR

Jastrzebski Weigel ile Halkbank'ın 5.karşılaşması olacak. İki takım daha önce Şampiyonlar Liginde grup aşamasında iki kez karşı karşıya geldi. Bir kez de Ankara'da düzenlenen Şampiyonlar Ligi dörtlü finalinde. Dördüncü randevu bu sezon Polonya'daydı. Beşinci maç, daha önce olduğu gibi Başkent Voleybol Salonunda oynanacak. İki takım arasında oyuncu ve coach değişimi de oldu. Dörtlü finalde Wastrzebski takımının baş antrenörü Lorenzo Bernardi ve smaçörü Michal Kubiak bir sonraki sezon Halkbank'a transfer oldular; başkentlilere şampiyonluklar yaşatılar. İki sezon önce Halkbank'a gelip kupalar kazandıran Slobodan Kovacs da bu sezon Polonya temsilcisi ile anlaştı. Halkbank Ankara Baş Antrenörü Taner Atik Jastrzebskı Wegiel Baş Antrenörü Slobodan Kovac halef-selef olarak Ankara'da ilk kez karşı karşıya gelecek.

4.Halkbank Ankara, kendi evinde gruplardaki son maçına çıkacak. Mavi-Beyazlı ekibin sonraki iki maçı ise deplasmanda oynanacak. Sırada önce Belçika, sonra Rusya var.

5.Müsabakanın baş hakemi Eldar Zülfügarov ikinci kez Halkbank maçı yönetmek üzere Ankara'ya gelecek.

(Mehmet Kalay/İHA)