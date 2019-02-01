Halkbank/arslan: Müşterilerimizin Rekabet Gücünü Artıracağız

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Topyekün Bankacılık anlayışıyla hizmet verdiğimiz müşterilerimizin her türlü ihtiyacında bir numaralı çözüm ortağı olmayı sürdüreceğiz ve müşterilerimizin rekabet gücünü artıracağız" dedi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Topyekün Bankacılık anlayışıyla hizmet verdiğimiz müşterilerimizin her türlü ihtiyacında bir numaralı çözüm ortağı olmayı sürdüreceğiz ve müşterilerimizin rekabet gücünü artıracağız" dedi.



KOBİ'lerle bir araya geldiği Üreten Türkiye Buluşmaları'na başlayan Halkbank'ın bu yılki ilk durağı Eskişehir oldu. Toplam 500 firma temsilcisinin katıldığı geleneksel Üreten Türkiye Buluşmaları'nda Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankanın yeni dönem hedeflerini paylaştı.



Eskişehir'in doğal zenginlikleri ve lojistik avantajlarıyla da güçlü bir potansiyeli olduğunu belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şu değerlendirmeleri yaptı:



"Orta Anadolu'nun batıya açılan kapısı olarak kabul edilen Eskişehir geçen yıl 1 milyar doları aşan ihracat performansıyla Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlamıştır. Başta savunma ve havacılık sanayi olmak üzere farklı iş kollarında faaliyet gösteren firmaların desteklenmesi bu performansı daha da yukarı taşıyacaktır. Eskişehir'de KOBİ kredilerinin dahil olduğu ticari kredilerde son bir yılda yüzde 25'e yakın büyüyerek, pazar payımızı yüzde 12.5 seviyesine yükselttik. KOBİ'lerin bize olan güveni bu oranı daha da yukarı taşıyacaktır."



Halkbank, Eskişehirli işletmecilere Endüstriyel Tarım Kredisi, Ortak Kazanç Kredisi, Savunma Sanayi Destek Kredisi, İhracat Seferberliği Kredisi, Turizm Destek Kredisi gibi kredi ürünlerinin yanında Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle sunulan KOBİ Değer Kredisi ile KOBİ Alacak Sigortası ürünlerini tanıttı.



Kredi paketleri dışında danışmanlık hizmetleri, mobil bankacılık destekleri gibi nakit akışını yönetmelerine yardımcı olacak tüm faaliyetler için Halkbank şubelerine davet etti. (Fotoğraflı) - İstanbul

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