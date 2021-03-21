Halkbank, AXA Sigorta Kupa Voley'de sahaya çıkıyor

Voleybolda Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Halkbank yarın Tokat Belediye Plevne ile karşı karşıya gelecek.

Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Bu karşılaşmayı kazanan takım yarı finalde Arkas Spor'un rakibi olacak.

Halkbank'ın tecrübeli oyuncusu Fatih Eren Uğur, yaptığı açıklamada, kupada ellerinden gelen tüm mücadeleyi sahaya koyacaklarını belirtti.

Kupa mücadelelerinin her zaman sürprizli sonuçlara gebe olduğunun altını çizen Fatih Eren, "Kupa Voley hedefimize koyduğumuz bir başka mecra. Maç maç bakıyoruz. Önce Tokat'ı geçeceğiz, sonra da yarı finali düşüneceğiz. Tam randımanlı antrenman yapma olanağı ve zamanı bulduğumuzdan, iyi bir hazırlık evresi geçirdik. Önce Tokat'ı eleyip sonra da ligdeki beşincilik maçına çıkacağız. Halkbank olarak sonuna kadar gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.