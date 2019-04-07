Son Dakika Haberleri: Halkbank - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1-3

Halkbank - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1-3

15 dakika önce

SALON: Cengiz Göllü HAKEMLER: Hüseyin Okumuş, Sadettin DeneriHALKBANK: Castaneda, Aysun Aygör, Ada Germen, Aslıhan Kılıç, Giel, Strashimira ( Eylül Akarçeşme, Aslı Kocaoğlu, Asena Seyli, Kai)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jineiry Martinez, Lopez, Gözde İrgi Dal, Fulden Ural, Duygu...

Halkbank - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1-3, System.String[]


SALON: Cengiz Göllü 

HAKEMLER: Hüseyin Okumuş, Sadettin Deneri

HALKBANK: Castaneda, Aysun Aygör, Ada Germen, Aslıhan Kılıç, Giel, Strashimira ( Eylül Akarçeşme, Aslı Kocaoğlu, Asena Seyli, Kai)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jineiry Martinez, Lopez, Gözde İrgi Dal, Fulden Ural, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere, Ezgi Akyaldız, Desislava, Seda Arısoy) 

SETLER: 18-25, 25-17, 20-25, 14-25

SÜRE: 107 dakika (25, 28, 28, 26)

Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı ilk devre ikinci gün maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Halkbank'ı 3-1 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:39 Kaynak: DHA

Eylül, Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Spor
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