Halkbank - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1-3
15 dakika önce
SALON: Cengiz Göllü HAKEMLER: Hüseyin Okumuş, Sadettin DeneriHALKBANK: Castaneda, Aysun Aygör, Ada Germen, Aslıhan Kılıç, Giel, Strashimira ( Eylül Akarçeşme, Aslı Kocaoğlu, Asena Seyli, Kai)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jineiry Martinez, Lopez, Gözde İrgi Dal, Fulden Ural, Duygu...
SALON: Cengiz Göllü
HAKEMLER: Hüseyin Okumuş, Sadettin Deneri
HALKBANK: Castaneda, Aysun Aygör, Ada Germen, Aslıhan Kılıç, Giel, Strashimira ( Eylül Akarçeşme, Aslı Kocaoğlu, Asena Seyli, Kai)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jineiry Martinez, Lopez, Gözde İrgi Dal, Fulden Ural, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere, Ezgi Akyaldız, Desislava, Seda Arısoy)
SETLER: 18-25, 25-17, 20-25, 14-25
SÜRE: 107 dakika (25, 28, 28, 26)
Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı ilk devre ikinci gün maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Halkbank'ı 3-1 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:39 Kaynak: DHA
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