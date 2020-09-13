Halkbank, Balkan Şampiyonu oldu

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Hatice Özmer Yıldız

Halkbank: Gökhan Gökgöz, Fatih Eren, Aslan Ekşi, Berger, Hakkı Çapkınoğlu, Fernando Hernandez (Caner Ergül, Volkan Döne, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Murat Karakaya, Efe Bayram)

Luboteni: Driton Bytyqi, Butrint, Rexhepi Durim, Hajdaraj Bardhyl, Trestana Art, Azemi Izjadin (Berisha Armend, Berisha Adriatik)

Setler: 25-10, 25-10, 25-10

Süre: 53 dakika (17, 17, 29)

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Balkan Kupası finalinin ikinci maçında Kosova ekibi Luboteni'yi 3-0 yenerek, "Balkan Şampiyonu" unvanıyla CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Finalin ilk maçında da rakibini aynı skorla mağlup eden başkent ekibi, CEV Challenge Kupası 2. Turu'nda Avusturya'nın UVC Holding Graz takımı ile karşılaşacak.