Halkbank Başantrenörü Atik ikinci yarıdan umutlu - Son Dakika
Son Dakika Spor Halkbank Başantrenörü Atik ikinci yarıdan umutlu - Son Dakika Spor

Halkbank Başantrenörü Atik ikinci yarıdan umutlu

6 saat önce

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Halkbank'ın başantrenörü Taner Atik, yeni bir takım olmalarına rağmen kısa sürede ortaya koydukları oyunun ikinci yarı için umut verici olduğunu söyledi.

Halkbank Başantrenörü Atik ikinci yarıdan umutlu, System.String[]

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Halkbank'ın başantrenörü Taner Atik, yeni bir takım olmalarına rağmen kısa sürede ortaya koydukları oyunun ikinci yarı için umut verici olduğunu söyledi.

Halkbank Kulübünden yapılan açıklamada görüşlerin yer verilen Taner Atik, üç kulvarda başarı aradıklarını hatırlatarak, "27 Ekim'de başlayan Efeler Ligi'nin ilk yarısını tamamladık. Yaklaşık iki ay içinde CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi ve Axa Sigorta Kupa Voley maçlarıyla 16 maç oynadık. Oldukça yoğun geçen bir ilk yarı oldu." ifadelerini kullandı.

Her sayı için mücadele eden bir takım oluşturmak istediklerini vurgulayan Atik, şunları kaydetti:

"Yeni bir takım olmamıza rağmen iki aylık sürede oynadığımız voleyboldan ve sahaya yansıttığımız takım karakterinden memnunum. Bunun sezonun geri kalan bölümü için bizleri daha da umutlandırdığını söyleyebilirim. Elde ettiğimiz sonuçların takımın performansıyla doğru orantılı olmadığını ve ortaya koyacağımız mücadele ruhunun sezonun ikinci yarısında sonuca da olumlu yönde etki edeceğini düşünüyorum. 2020 yılının, huzur ve başarı getirmesini diliyor, herkesin yeni yılını kutlarken, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma mücadelesi verecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'mıza başarılar dilerim."

Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:16 Kaynak: AA
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