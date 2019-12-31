Halkbank Başantrenörü Taner Atik ikinci yarıdan umutlu

Halkbank Başantrenörü Taner Atik, "Yoğun bir ilk devre geçirdik. Oynadığımız oyundan ve sahaya yansıttığımız takım karakterinden memnun olduğumu; bunun sezonun geri kalan bölümü için bizleri daha da umutlandırdığını söyleyebilirim" dedi.



Voleybolda AXA Sigorta Efeler Liginde ilk yarı sona erdi. Yoğun bir tempoda oynan lig ve kupa müsabakalarının ardından voleybol tatile girdi. Üç kulvarda başarı arayan Halkbank'ta başantrenör Taner Atik sezonun birinci bölümünü değerlendirdi. Yoğun maç temposuna vurgu yapan genç antrenör, şu değerlendirmelerde bulundu:



"27 Ekim 2019 tarihinde başlayan Efeler Liginin ilk yarısını tamamlamış bulunmaktayız. Yaklaşık iki ay süren birinci yarıda, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi ve Axa Sigorta Kupa Voley maçları ile birlikte 16 maç oynadık. Oldukça yoğun geçen bir ilk yarı olduğunu söylemeliyim. Yeni bir takım olmamıza rağmen, iki aylık sürede oynadığımız voleyboldan ve sahaya yansıttığımız takım karakterinden memnun olduğumu; bunun sezonun geri kalan bölümü için bizleri daha da umutlandırdığını söyleyebilirim. Amacımız her sayı için mücadele eden bir takım olabilmekti. Elde ettiğimiz sonuçların takımın performansı ile doğru orantılı olmadığını ve ortaya koyacağımız mücadele ruhunun sezonun ikinci yarısında sonuca da olumlu yönde etki edeceğini düşünüyorum. 2020 yılının, huzur ve başarı getirmesini diliyor, herkesin yeni yılını kutlarken, Tokyo Olimpiyatlarına katılma mücadelesi verecek A Bayan Milli Takımımıza başarılar temenni ediyorum." - ANKARA