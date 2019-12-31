Halkbank Başantrenörü Taner Atik ikinci yarıdan umutlu - Son Dakika
Son Dakika Spor Halkbank Başantrenörü Taner Atik ikinci yarıdan umutlu - Son Dakika Spor

Halkbank Başantrenörü Taner Atik ikinci yarıdan umutlu

14 saat önce

Halkbank Başantrenörü Taner Atik, "Yoğun bir ilk devre geçirdik.

Halkbank Başantrenörü Taner Atik ikinci yarıdan umutlu, System.String[]

Halkbank Başantrenörü Taner Atik, "Yoğun bir ilk devre geçirdik. Oynadığımız oyundan ve sahaya yansıttığımız takım karakterinden memnun olduğumu; bunun sezonun geri kalan bölümü için bizleri daha da umutlandırdığını söyleyebilirim" dedi.


Voleybolda AXA Sigorta Efeler Liginde ilk yarı sona erdi. Yoğun bir tempoda oynan lig ve kupa müsabakalarının ardından voleybol tatile girdi. Üç kulvarda başarı arayan Halkbank'ta başantrenör Taner Atik sezonun birinci bölümünü değerlendirdi. Yoğun maç temposuna vurgu yapan genç antrenör, şu değerlendirmelerde bulundu:


"27 Ekim 2019 tarihinde başlayan Efeler Liginin ilk yarısını tamamlamış bulunmaktayız. Yaklaşık iki ay süren birinci yarıda, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi ve Axa Sigorta Kupa Voley maçları ile birlikte 16 maç oynadık. Oldukça yoğun geçen bir ilk yarı olduğunu söylemeliyim. Yeni bir takım olmamıza rağmen, iki aylık sürede oynadığımız voleyboldan ve sahaya yansıttığımız takım karakterinden memnun olduğumu; bunun sezonun geri kalan bölümü için bizleri daha da umutlandırdığını söyleyebilirim. Amacımız her sayı için mücadele eden bir takım olabilmekti. Elde ettiğimiz sonuçların takımın performansı ile doğru orantılı olmadığını ve ortaya koyacağımız mücadele ruhunun sezonun ikinci yarısında sonuca da olumlu yönde etki edeceğini düşünüyorum. 2020 yılının, huzur ve başarı getirmesini diliyor, herkesin yeni yılını kutlarken, Tokyo Olimpiyatlarına katılma mücadelesi verecek A Bayan Milli Takımımıza başarılar temenni ediyorum." - ANKARA

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın Lille'deki evi soyuldu, arabası çalındı
Max Kruse ve Fırat Aydınus'un performansı geceye damga vurdu Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi! Galatasaray'ın istediği Saracchi için resmi açıklama: Anlaşmaya vardık, evrak işleri kaldı

Son Dakika Haberleri
00:14 Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın Lille'deki evi soyuldu, arabası çalındı - Son Dakika Spor
22:14 Max Kruse ve Fırat Aydınus'un performansı geceye damga vurdu - Son Dakika Spor
18:45 Kayserispor Başkanı Gözbaşı: "Her zamankinden daha fazla destek istiyorum" - Son Dakika Spor
16:31 Dünya rekortmeni Birgül Erken Sakaryabaşı'nda nefes tuttu - Son Dakika Spor
15:37 Naz Aydemir Akyol: "Olimpiyatlara katılma şansımız yüksek" - Son Dakika Spor
14:23 Yahyalıspor Teknik Direktörü Erkan Demirel: "2-3 oyuncu transfer edeceğiz" - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 01:03:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Halkbank Başantrenörü Taner Atik ikinci yarıdan umutlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]