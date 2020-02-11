Halkbank, Belçika'da puan arıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Halkbank, Belçika'da puan arıyor - Son Dakika Spor

Halkbank, Belçika'da puan arıyor

7 saat önce

Türkiye'yi CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Halkbank, C Grubu'ndaki 5. maçında Belçika'nın Greenyard Maaseik takımı ile yarın karşı karşıya gelecek.

Halkbank, Belçika'da puan arıyor, System.String[]

Türkiye'yi CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Halkbank, C Grubu'ndaki 5. maçında Belçika'nın Greenyard Maaseik takımı ile yarın karşı karşıya gelecek.


CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Halkbank, Greenyard Maaseik ile mücadele edecek. Steengoed Arena MAASEIK'de oynanacak ve TSİ 22.30'da başlayacak olan karşılaşmayı İsviçreli Peter Christian Wolf ve İtalya'dan Daniele Rapisarda hakem ikilisi yönetecek.


İki takım arasında Ankara'da oynanan ilk karşılaşmayı konuk ekip 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanmayı başarmıştı.


Puan almak istiyoruz


Başkent ekibinin yeni transferi Toncek Stern, bu karşılaşmaya galibiyet parolası ile çıkacaklarını söyledi. Türkiye'de oynanan karşılaşmayı, kadroda olmadığı için arkadaşlarından dinlediğini açıklayan genç oyuncu, Belçika ekibinin yenilmeyecek bir takım olmadığını dile getirdi. Halkbank'a geleli kısa bir süre geçtiğine vurgu yapan Stern, "Uyum sorunumu aşmak üzereyim. İyi bir takımız ve gerçekten iyi çalışıyoruz. İşler ligde de iyi gidiyor. Maaseik takımı ile vereceğimiz puan mücadelesinde şans bulduğum taktirde ben de takımıma katkı yapmak adına elimden geleni yapacağım. Bütün gayretimiz Halkbank'ın başarısı için" diye konuştu. - ANKARA

voleybol, Türkiye, Belçika, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı araçlar sevk ediliyor
Türkiye, İdlib'de can veren 5 şehidini uğurladı Türkiye'de 4. yüz nakillisi Turan Çolak, karıştığı kavga sebebiyle cezaevine gönderildi Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu

Son Dakika Haberleri
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!
18:23 Şeniz, Cemre'nin ölüm emrini veriyor!
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 19:14:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Halkbank, Belçika'da puan arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]