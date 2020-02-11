Halkbank, Belçika'da puan arıyor - Son Dakika

Türkiye'yi CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Halkbank, C Grubu'ndaki 5. maçında Belçika'nın Greenyard Maaseik takımı ile yarın karşı karşıya gelecek.

CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Halkbank, Greenyard Maaseik ile mücadele edecek. Steengoed Arena MAASEIK'de oynanacak ve TSİ 22.30'da başlayacak olan karşılaşmayı İsviçreli Peter Christian Wolf ve İtalya'dan Daniele Rapisarda hakem ikilisi yönetecek.

İki takım arasında Ankara'da oynanan ilk karşılaşmayı konuk ekip 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanmayı başarmıştı.

PUAN ALMAK İSTİYORUZ

Başkent ekibinin yeni transferi Toncek Stern, bu karşılaşmaya galibiyet parolası ile çıkacaklarını söyledi. Türkiye'de oynanan karşılaşmayı, kadroda olmadığı için arkadaşlarından dinlediğini açıklayan genç oyuncu, Belçika ekibinin yenilmeyecek bir takım olmadığını dile getirdi. Halkbank'a geleli kısa bir süre geçtiğine vurgu yapan Stern, "Uyum sorunumu aşmak üzereyim. İyi bir takımız ve gerçekten iyi çalışıyoruz. İşler ligde de iyi gidiyor. Maaseik takımı ile vereceğimiz puan mücadelesinde şans bulduğum taktirde ben de takımıma katkı yapmak adına elimden geleni yapacağım. Bütün gayretimiz Halkbank'ın başarısı için" diye konuştu.

(Yunus Emre Kartal/İHA)