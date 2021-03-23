Halkbank bünyesinde "Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü" kuruldu - Son Dakika

Halkbank bünyesinde "Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü" kuruldu

23.03.2021 12:37
Halkbank bünyesinde

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimciliği için sektörde ilk ve özel olarak planlanmış "Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü"nü kurarak faaliyete başladıklarını açıkladı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimciliği için sektörde ilk ve özel olarak planlanmış "Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü"nü kurarak faaliyete başladıklarını açıkladı.

Çevrim içi yapılan Halkbank Üreten Kadınlar Marmara Toplantısı'nda konuşan Arslan, Halkbank olarak ellerindeki finansal ürünlerle iş dünyasını mümkün olan en güçlü şekilde desteklemeye odaklandıklarını bildirdi.

İş fikirlerini hayata geçirmek ve çalışma hayatına dahil olmak isteyen kadınların yanında olduklarını belirten Arslan, toplumda kadınların ekonomik yaşamın her alanında var olmaları gerektiğini söyledi.

Arslan, güçlü toplumların ancak güçlü kadınlarla var olabileceğine inandıklarını vurgulayarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, finansmana erişimi kolaylaştırmak için Kadın Girişimci Kredi Paketi'ni uygulamaya aldıklarını hatırlattı.

Aradan fazla zaman geçmemesine rağmen paketin oldukça ilgi gördüğüne dikkati çeken Arslan, "8 Mart'taki tanıtımdan bugüne kadar geçen kısa sürede, Kadın Girişimci Kredimiz için 6 bin 500'ün üzerinde kullandırım yapılmış olup toplamda 475 milyon liraya yakın kredi hacmi gerçekleştirilmiştir. Bu rakamlar kadın girişimcilerimizin üretim faaliyetlerini hayata geçirmek veya geliştirmek için cesaretle atılım yapma güçlerini ortaya koymaktadır. Kadınlarımızın ekonomik hayata dahil olma noktasındaki her atılım bizi mutlu etmektedir." diye konuştu.

Arslan, paket kapsamında 6 ay ödemesiz dönemli 36 ay vadeli 100 bin liraya kadar kredi desteği sunduklarını aktardı.

Halkbank'ın 2020 yılında sağladığı desteklere değinen Arslan, "180 bin 500 kadın esnaf ve sanatkarımıza bir kısmı sıfır faizli olmak üzere toplam 8 milyar lira Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli, uygun maliyetli kredi kullandırımı yapılmıştır." dedi.

"Refah artışına doğrudan katkı sunacak"

Bir başka pozitif ayrımcılığı bankaya yönelik satın almalarda yaptıklarını anlatan Arslan, Halkbank'ın tedarik anlaşmalarında mal ve hizmet satın alımlarında kadın girişimleri, kadın KOBİ ve esnaf ile kadın kooperatiflerine her zaman öncelik verdiklerini dile getirdi.

Toplantıda bir müjde veren Arslan, şunları kaydetti:

"Bankamız bünyesinde Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü kurduğumuzu ilk kez buradan paylaşmak isteriz. Bu müdürlüğümüz sektörde kadın girişimciliği için özel olarak planlanmış ilk bankacılık bölümüdür ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün hemen akabinde hizmet vermeye başlamıştır. Üreten kadının bankası olma vizyonuyla oluşturduğumuz bu yeni yapılanmayla uçtan uca tüm finansal süreçlerde kadın girişimcilerimize destekler sağlamayı, avantajlı ürün ve hizmetler sunmayı ve Türkiye'nin dört bir yanındaki kadın girişimcilere ulaşarak onların iş dünyasına katılımını teşvik etmeyi hedefliyoruz. Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğümüz çalışmalarıyla Türkiye ekonomisine ve toplumsal refah artışına doğrudan katkı sunacak ve kadınlara özel finansal çözümleriyle pozitif ayrımcılık yaparak cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçilmesine destek sağlayacaktır. Ekonomik hayata dahil olmak isteyen kadınlarımızın her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Finansman olanaklarına erişmek için imkanlar oluşturmaya ve girişimleri desteklemeye önem veriyoruz."

Osman Arslan, Halkbank olarak üreten, çalışan, toplumsal gelişmeye ve kalkınmaya katkı sunan herkesin, özellikle de kadınların yanında olmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Daha sonra Arslan, Marmara Bölgesi'ndeki 11 ilden seçilen ve kredisi onaylanan 11 girişimci kadına üretkenliklerini desteklemek adına kredilerini sembolik olarak takdim etti.

dünya kadınlar günü, Osman Arslan, Halkbank, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Halkbank bünyesinde 'Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü' kuruldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu seçilen Cansu Dere, ödülüyle poz verdi Rutin tedavisi için hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil'den korkutan açıklama: 16 şişe serum alıyorum Fal ve büyü vurgunu! Talihsiz kadın 625 bin lirayı böyle kaptırdı HDP'li Gergerlioğlu milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali için AYM'ye başvurdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı Son dakika! AK Partili Ünal'dan "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir "Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi
Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu hamlelerine başladı! Banka genel müdürleriyle görüşecek Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu hamlelerine başladı! Banka genel müdürleriyle görüşecek         
13:40
Fenerbahçe'de teknik direktör krizi çözülüyor! Erol Bulut'un yerine Marcelo Gallardo geliyor Fenerbahçe'de teknik direktör krizi çözülüyor! Erol Bulut'un yerine Marcelo Gallardo geliyor         
13:16
Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum         
12:55
Son Dakika! NATO zirvesinde ABD'den dikkat çeken Türkiye çıkışı: Yakın ilişkileri korumak ABD ve NATO'nun çıkarına Son Dakika! NATO zirvesinde ABD'den dikkat çeken Türkiye çıkışı: Yakın ilişkileri korumak ABD ve NATO'nun çıkarına         
12:29
Tuzla'da lüks sitedeki vatandaşlar, kendilerine rahat vermeyen site yönetiminden şikayetçi oldu Tuzla'da lüks sitedeki vatandaşlar, kendilerine rahat vermeyen site yönetiminden şikayetçi oldu         
12:17
Piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası özel bankalar fırsatçılık derdine düştü! Yüzde 26 faiz istediler Piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası özel bankalar fırsatçılık derdine düştü! Yüzde 26 faiz istediler         
12:13
Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Murat Övüç beraat etti Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Murat Övüç beraat etti         
11:29
Komşuların kavgası karakolda bitti! Yüzüne kalem saplanan kadın kanlar içerisinde kaldı Komşuların kavgası karakolda bitti! Yüzüne kalem saplanan kadın kanlar içerisinde kaldı         
11:13
Osmanlıca yazılmış 1 asırlık defter görenleri şaşkına çeviriyor Osmanlıca yazılmış 1 asırlık defter görenleri şaşkına çeviriyor         
11:03
İki işçi, gezintiye çıktıkları dağlık alanda buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyor İki işçi, gezintiye çıktıkları dağlık alanda buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyor         
10:59
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Kabine bugün ya da yarın değişecek, 3 bakanlık bölünebilir Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Kabine bugün ya da yarın değişecek, 3 bakanlık bölünebilir         
10:46
"Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti         
09:48
Eski sevgilisinin kaçırıp şiddet uyguladığı Elif, yaşadığı dehşeti anlattı: Yardım istediğimi görünce burnumu kırdı Eski sevgilisinin kaçırıp şiddet uyguladığı Elif, yaşadığı dehşeti anlattı: Yardım istediğimi görünce burnumu kırdı         
09:41
Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı         
09:11
Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan tek celsede boşandı Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan tek celsede boşandı         
07:56
Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu         
23:57
Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 14:02:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Halkbank bünyesinde "Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü" kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei