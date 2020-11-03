Halkbank, CEV Challenge Kupası'nda Hapoel Kfar Saba ile karşılaşacak - Son Dakika

Halkbank, CEV Challenge Kupası'nda Hapoel Kfar Saba ile karşılaşacak

03.11.2020 10:53
Halkbank, CEV Challenge Kupası'nda Hapoel Kfar Saba ile karşılaşacak, System.String[]

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası son 32 turu ilk maçında yarın İsrail temsilcisi Hapoel Kfar Saba ile karşı karşıya gelecek.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası son 32 turu ilk maçında yarın İsrail temsilcisi Hapoel Kfar Saba ile karşı karşıya gelecek.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı Azerbaycan'dan Konstantin Selin ve Arnavutluk'tan Endri Zguri hakem ikilisi yönetecek.

Bu maçın rövanşı da yine Ankara'da 6 Kasım Cuma günü yapılacak.

Oyuncular tura kilitlendi

Halkbank'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen mavi-beyazlı takımın smaçörleri Alexander Berger ve Efe Bayram, iki maçı da kazanarak turu geçmek istediklerini belirtti.

Efe Bayram, mücadeleyi sadece Halkbank'ın maçı olarak değerlendirmediklerini kaydederek, "Ülkemizi ve camiamızı temsil edeceğimizin bilincindeyiz." ifadesini kullandı.

Challenge Kupası'nda devam etmek adına bu eşleşmeden galip ayrılmak gerektiğine vurgu yapan Alexander Berger de "Biz, bu turu değil sonrasını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Halkbank, CEV Challenge Kupası'nda Hapoel Kfar Saba ile karşılaşacak - Son Dakika Spor


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