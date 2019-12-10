Son Dakika Haberleri: Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2. maçına çıkıyor!
Son Dakika Spor Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2. maçına çıkıyor! - Son Dakika Spor

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2. maçına çıkıyor!

7 saat önce

Jastrzebie-Zdroj kentindeki Widowiskowo Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2. maçına çıkıyor!, System.String[]

Jastrzebie-Zdroj kentindeki Widowiskowo Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.


Halkbank, C Grubu ilk hafta maçında Belçika temsilcisi Greenyard'a 3-2 yenilmişti.


Belçika, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:53 
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