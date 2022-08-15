Halkbank çöktü mü? Sorusu, Halkbank mobil uygulamasına giriş yapamayan kullanıcılar tarafından sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor. 15 Ağustos Pazartesi tarihinde Halkbank mobil uygulamasına giriş yapamayan kullanıcılar Halkbank çöktü mü? Sorusunun yanıtını arıyor. Peki Halkbank çöktü mü? Halkbank'da sorun mu var? 15 Ağustos Halkbank çöktü mü? Halkbank neden açılmıyor?

HALKBANK ÇÖKTÜ MÜ?

15 Ağustos Pazartesi günü sabah saatlerinde Halkbank müşterilerinin giriş yapamadığı Halkbank mobil uygulamasında birçok kişi tarafından sorunlar rapor edildi. Halkbank mobil uygulamasına giriş yapamayan kullanıcılar Halkbank uygulamasının çöktüğünü bildirdi.Son 24 saate kullanıcıların verdiği raporlara göre Halkbank mobil uygulamasına erişim sağlanamıyor.

HALKBANK NE ZAMAN AÇILACAK?

15 Ağustos Pazartesi günü sabah saatlerinde gerçekleşen çökme sorunu ile ilgili, Halkbank tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gerçekleşen sorunun ise çok sürmeden çözüleceği tahmin ediliyor. Halkbank mobil uygulaması kullanıcılarının şimdilik mobil uygulamayı kullanamayacağı ve sorun giderilene kadar bir çözüm olmadığı söylenmektedir.