Son Dakika Haberleri: Halkbank da kart borcunu yapılandıracak

Halkbank da kart borcunu yapılandıracak

1 saat önce

Ziraat ve VakıfBank'ın ardından Halkbank da kredi kartı borçlularına kolaylık sağlayacağını açıkladı.

Halkbank da kart borcunu yapılandıracak, System.String[]
Ziraat ve VakıfBank'ın ardından Halkbank da kredi kartı borçlularına kolaylık sağlayacağını açıkladı. Arslan, "Halk Destek Kredisi ile müşterilerimize rahat bir nefes aldıracağız" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:50 

Ekonomi
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