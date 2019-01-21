Halkbank da kart borcunu yapılandıracak
1 saat önce
Ziraat ve VakıfBank'ın ardından Halkbank da kredi kartı borçlularına kolaylık sağlayacağını açıkladı.
Ziraat ve VakıfBank'ın ardından Halkbank da kredi kartı borçlularına kolaylık sağlayacağını açıkladı. Arslan, "Halk Destek Kredisi ile müşterilerimize rahat bir nefes aldıracağız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:50
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Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın ardından Halkbank da Kredi Kartı Borçlarını Yapılandıracak
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