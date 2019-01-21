Halkbank da kart borcunu yapılandıracak

Ziraat ve VakıfBank'ın ardından Halkbank da kredi kartı borçlularına kolaylık sağlayacağını açıkladı.

Ziraat ve VakıfBank'ın ardından Halkbank da kredi kartı borçlularına kolaylık sağlayacağını açıkladı. Arslan, "Halk Destek Kredisi ile müşterilerimize rahat bir nefes aldıracağız" dedi.

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