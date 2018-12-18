Halkbank da yüzde 0,98'den konut kredisi verecek
1 saat önce
Halkbank, aylık yüzde 0,98 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin TL'ye kadar konut kredisi kullandıracak.
Halkbank, aylık yüzde 0,98 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin TL'ye kadar konut kredisi kullandıracak.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:49
Hazine 1,5 Milyar Lira Borçlandı
Ziraat Bankası ve VakıfBank'ın Ardından Halkbank'ta Konut Kredisi Faizini Yüzde 0,98'e İndirdi
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