Son Dakika Haberleri: Halkbank da yüzde 0,98'den konut kredisi verecek

Halkbank da yüzde 0,98'den konut kredisi verecek

1 saat önce

Halkbank, aylık yüzde 0,98 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin TL'ye kadar konut kredisi kullandıracak.

Halkbank da yüzde 0,98'den konut kredisi verecek, System.String[]
Halkbank, aylık yüzde 0,98 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin TL'ye kadar konut kredisi kullandıracak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:49 

Ekonomi
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