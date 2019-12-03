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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Avrupa'da sahne alıyor

6 saat önce

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk maçına yarın çıkacak.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Avrupa'da sahne alıyor, System.String[]

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk maçına yarın çıkacak.

Halkbank, ilk hafta maçında Belçika temsilcisi VC Greenyard'ı konuk edecek.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda yarın oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.

voleybol, Belçika, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:22 Kaynak: AA
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