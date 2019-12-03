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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Avrupa'da sahne alıyor
6 saat önce
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk maçına yarın çıkacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:22 Kaynak: AA
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk maçına yarın çıkacak.
Halkbank, ilk hafta maçında Belçika temsilcisi VC Greenyard'ı konuk edecek.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda yarın oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.
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