Son Dakika Haberleri: Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Avrupa'da sahne alıyor
Son Dakika Spor Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Avrupa'da sahne alıyor - Son Dakika Spor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Avrupa'da sahne alıyor

6 saat önce

Halkbank, ilk hafta maçında Belçika temsilcisi VC Greenyard'ı konuk edecek.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Avrupa'da sahne alıyor, System.String[]

Halkbank, ilk hafta maçında Belçika temsilcisi VC Greenyard'ı konuk edecek.


TVF Başkent Voleybol Salonu'nda yarın oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Belçika, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:12 
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