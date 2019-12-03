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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Avrupa'da sahne alıyor
6 saat önce
Halkbank, ilk hafta maçında Belçika temsilcisi VC Greenyard'ı konuk edecek.
Halkbank, ilk hafta maçında Belçika temsilcisi VC Greenyard'ı konuk edecek.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda yarın oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:12
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