Son Dakika Haberleri: Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda transfer
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda transfer

1 saat önce

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank, Moldovalı smaçör Dmitrii Bahov ile anlaştı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda transfer, System.String[]

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank, Moldovalı smaçör Dmitrii Bahov ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Moldova Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Bahov'un daha önce de Türkiye'de çeşitli kulüplerde forma giydiği bildirildi.

Romanya, Bulgaristan ve Fransa'daki kulüplerin yanı sıra Türkiye'de İnegöl Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş ve Tokat Belediye Plevne'de forma giyen Moldovalı smaçör, Halkbank transferiyle hayatında yeni bir sayfa açıldığını ifade etti.

Bu şansı iyi değerlendirmek istediğini belirten Bahov, şunları kaydetti:

"Halkbank, Türkiye'de olduğu kadar Avrupa'da da tanınan ve saygıyla anılan bir ekip. Dolayısıyla ben nereye geldiğimi iyi biliyorum. Sorumluluğumun farkındayım. Takım kimyamız iyi. Milli takımlardaki oyuncularımızla birlikte idman yaptığımızda oyun karakterimizin gelişeceğine inanıyorum. Önümüzde üç kulvar ve üç kupa var. Biz kulüp karakteri olarak hepsine talibiz. Ben de elimden geleni yaparak tarihin bu sezonki sayfasına katkı sunmak istiyorum."

voleybol, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:30 Kaynak: AA
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