Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Bolu kampı devam ediyor

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapıyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi yeni sezon öncesi çalışmalarını Bolu'da sürdürüyor.

Kampta kondisyon antrenörlerinin hazırladığı program dahilinde yoğun bir tempoda çalışan oyuncular, teknik heyetin belirlediği program dahilinde antrenmanlarına devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen orta oyuncu Furkan Aydın, yorgun ama mutlu bir süreç geçirdiklerini söyledi.

Bir yıllık aradan sonra Halkbank'a yeniden döndüğünü anımsatan Furkan, "Bolu kampını ölçümlere dikkate alarak sürdürüyoruz. Yoğun bir tempo içerisindeyiz. Bu sene yeni arkadaşlarla beraberiz. Organizasyon iyi, koşullar üst düzeyde.Burada yaptığımız kamp oyuncuların birbirilerini daha iyi tanımalarını sağlayacak. Bize düşen konsantre bir şekilde, tam kapasite ile çalışmak. Genç, dinamik bir Halkbank'ı işaretlerini şimdiden görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.