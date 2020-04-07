Halkbank Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Volkan Döne: "Halkbank daha güçlü dönecektir" - Son Dakika
Son Dakika Spor Halkbank Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Volkan Döne: 'Halkbank daha güçlü dönecektir' - Son Dakika Spor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Volkan Döne: "Halkbank daha güçlü dönecektir"

6 saat önce

Halkbank Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Volkan Döne, "Halkbank, her Türk voleybolcusunun oynamak istediği, Türkiye'nin güzide kulüplerinden" dedi.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Volkan Döne:

Halkbank Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Volkan Döne, "Halkbank, her Türk voleybolcusunun oynamak istediği, Türkiye'nin güzide kulüplerinden" dedi.


Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle spor organizasyonlarına verilen arada evde çalışmalarına devam ettiğini açıklayan Halkbank Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Volkan Döne, takım arkadaşlarından gelen soruları da cevapladı.


Aktif spor hayatının sonrasında da voleybolun içinde kalmayı planladığını açıklayan milli ön libero Döne, bu sezon katıldığı Halkbank'ta mutlu olduğunu belirterek, "Halkbank, her Türk voleybolcusunun oynamak istediği, Türkiye'nin güzide kulüplerinden. Sporcuya en iyi imkanı sağlamaya çalışan, başarı odaklı hedefleri olan büyük bir kulüpte olmak elbette benim için de gurur verici. Hedeflerime ulaşmak, şampiyonluklar kazanmak için tercihim Halkbank'tan yana oldu" ifadelerini kullandı.


Halkbank'taki ilk sezonunun enteresan geçtiğini dile getiren milli libero, gerçek anlamda iyi bir takım olduklarına vurgu yaparak, "İkinci yarıda eksik yönlerimizi gidermek adına daha fazla çalışarak, adaptasyonumuzu sahaya ve skora da yansıtmıştık. Performansımızı üst seviyelere çıkarmıştık. Sezon devam etseydi bu çalışmaların meyvesini alıp başarılı olacağımıza inancım tamdı" dedi.


Halkbank takımını genç, tecrübeli ve yabancı oyuncularla birlikte değerlendirirken 'Lego' ifadesini kullanan Döne, birbirlerini tamamlayan bir takım olduklarını ifade etti. Takım içindeki uyum ve adaptasyon sürecini de değerlendiren Döne, "Yıllardır birlikte oynuyormuş hissi var. Ben ve yeni gelen diğer arkadaşlarım hiçbir şekilde yabancılık çekmedik, uyum sürecimiz çok kısa sürdü. Bu sene arkadaş ortamı, aile ortamı çok güzeldi; herkes birbirine karşı anlayışlı ve her konuda yardımcı olmanın gayretindeydi" açıklamasını yaptı.


Halkbank'ın iki liberosunun da tecrübeli isimler olmasını değerlendiren Döne, "Rekabet edeceğim kişinin benim gelişimime fayda sağlaması lazım. Bu yüzden, 'Dayı' diye hitap ettiğimiz Hasan Yeşilbudak'la aynı pozisyon için mücadele etmek beni olumlu etkiliyor, geliştiriyor. Dayıyla birlikte oynadığım için çok şanslıyım, hem abilik hem kardeşlik yapabilen ender insanlardan" diye konuştu.


"Gelecek parlak"


Türk erkek voleybolunun geleceğine umutla baktığını ifade eden deneyimli libero, kalitenin yüksek olduğunu, Avrupa'da da dereceler alınmaya başlandığını hatırlattı. Her yıl üstüne koyarak ilerlediğini ve güzel bir jenerasyonun yakalandığına değinen Döne, "Altyapı geleceğin şekillendirileceği, hayata dair her şeyin öğretildiği, düzenli disiplinli çalışma gerektiren önemli yerdir. Eğer altyapımız iyi olursa, yurt dışında daha çok söz sahibi oluruz. Halkbank da altyapısında başarılı genç ve yetenekli oyuncuları yetiştirip A Takım seviyesine getirip onlara şans verme ayrıcalığına sahip. Bu yüzden Halkbank altyapısındaki gençler çok şanslılar" ifadelerine yer verdi.


"Ankara çok özel"


Rize'de doğan ve Türkiye'de birçok takım formasını terleten deneyimli libero Döne, Ankara'nın tek eksiğinin denizinin olmaması olarak tanımladı. Döne, Ankara'ya olan sevgisini ise, "Ankara, bugüne kadar yaşadığım şehirler arasında ulaşımı kolay, imkanları fazla rahatça yaşanılabilecek güzel bir şehir. Tek eksiği denizin olmayışı. Bana Anıtkabri, Atatürk'ü, TBMM'yi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşunu çağrıştırıyor" şeklinde konuştu.


Türkiye'nin de tüm dünyayla birlikte içinde bulunduğu bu zorlu süreci değerlendiren Döne, çalışmalara devam ettiğinin altını çizdi. Evde kaldığı süreçte çocuklarına daha fazla vakit ayırdığını belirten Döne, "Umuyorum ki, bu süreç en kısa sürede normale dönecek; ülkemiz gibi biz de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Takımımızın birlik ve beraberliği, gücü uyum sorunu yaşamamızın önüne geçecek, tıpkı ülkemiz gibi. Hocalarımızın bizi en kısa zamanda geri dönecek şekilde antrene etmesi birçok sorunu çözecektir. Çok kısa zamanda hazır hale geliriz. Hem Türkiye, hem Halkbank'ın gücü sorunları aşmaya yeter" değerlendirmesini yaptı.


Takım arkadaşlarının sorularını da yanıtladı


Döne, Halkbank Erkek Voleybol takımında birlikte oynadığı takım arkadaşlarından gelen soruları da yanıtladı.


Milli formayı ilk giydiği dönemde neler hissettiğini soran Faik Samed Güneş'e Döne'nin cevabı, "Voleybola başladığımda ilk hayalim, Ay-Yıldızlı formayı giymekti. Rabbim bana bunu 32 yaşında nasip etti. Hayallerimi gerçekleştirildiğim için çok mutluyum. Milli duyguyu herkesin yaşamasını, ülkesi için mücadele etmesini, bu duyguyu tatmasını çok isterim" şeklinde oldu.


Edebi bir soru yönelten Hasan Yeşilbudak, Döne'ye hangi şarkının sözlerini yazmak istediğini ve bir yazar olsaydı hangi kitabı yazmak istediğini sordu. Döne ise bu soruya, "Aklımda şarkı sözü yazmak yok. Yazsaydım, Fesupanallah'ı yazardım. Adaletle ilgili kitabın da yazarı olmak isterdim" diye cevap verdi.


Takımın yabancı oyuncularından Georgi Seganov'un 'Neden diz çökmeden oynuyorsun' sorusuna ise Döne, "Ben sadece gerektiğinde diz çökerim" cevabını verdi. - ANKARA

Volkan Döne, voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:21 Kaynak: İHA

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