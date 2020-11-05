Halkbank Erkek Voleybol Takımı tur için sahaya çıkıyor - Son Dakika

Halkbank Erkek Voleybol Takımı tur için sahaya çıkıyor

05.11.2020 10:49
Halkbank Erkek Voleybol Takımı tur için sahaya çıkıyor, System.String[]

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası son 32 turu ikinci maçında yarın İsrail temsilcisi Hapoel Kfar Saba ile karşı karşıya gelecek.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası son 32 turu ikinci maçında yarın İsrail temsilcisi Hapoel Kfar Saba ile karşı karşıya gelecek.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı Azerbaycan'dan Konstantin Selin ve Arnavutluk'tan Endri Zguri hakem ikilisi yönetecek.

Eşleşmenin yine Ankara'da oynanan ilk maçını Halkbank 3-1 kazanmıştı.

Başkent ekibi karşılaşmayı kazanması durumunda son 16 takım arasına kalacak. Maçı 3-1 veya 3-0'lık skorlarla konuk takım önde tamamlarsa altın set oynanacak.

Murat Karakaya: "İnancımız var"

Challenge Kupası'na Balkan Şampiyonu unvanıyla katılan mavi-beyazlı ekipten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen milli oyunculardan Murat Karakaya, iyi oyun ve galibiyetle tur atlamak istediklerini söyledi.

Rakiplerinin dirençli bir ekip olduğuna vurgu yapan Murat, "Halkbank üst seviyede bir takım. Biz bu turları değil finali düşlüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Halkbank Erkek Voleybol Takımı tur için sahaya çıkıyor - Son Dakika Spor


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