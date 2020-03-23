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Halkbank: Esnaf ve sanatkarların kullandıkları kredilerin nisan, mayıs ve haziran aylarında vadesi...
6 saat önce
Halkbank: Esnaf ve sanatkarların kullandıkları kredilerin nisan, mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz ertelenecek.
Halkbank: Esnaf ve sanatkarların kullandıkları kredilerin nisan, mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz ertelenecek.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:24 Kaynak: AA
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