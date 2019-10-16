Halkbank etkisi sınırlı kaldı
32 dakika önce
ABD'nin açıkladığı ekonomik yaptırımların beklendiği kadar sert bulunmamasıyla dün rahatlayan piyasada bugün 'Halkbank' etkisi de sınırlı kaldı.
ABD'nin açıkladığı ekonomik yaptırımların beklendiği kadar sert bulunmamasıyla dün rahatlayan piyasada bugün 'Halkbank' etkisi de sınırlı kaldı. Dolar/TL gün sonunda 5.88 seviyelerine doğru gevşedi. Borsa 94 binin üzerinde kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:12
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