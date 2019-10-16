Son Dakika Haberleri: Halkbank etkisi sınırlı kaldı
Son Dakika Ekonomi Halkbank etkisi sınırlı kaldı

Halkbank etkisi sınırlı kaldı

32 dakika önce

ABD'nin açıkladığı ekonomik yaptırımların beklendiği kadar sert bulunmamasıyla dün rahatlayan piyasada bugün 'Halkbank' etkisi de sınırlı kaldı.

Halkbank etkisi sınırlı kaldı, System.String[]

ABD'nin açıkladığı ekonomik yaptırımların beklendiği kadar sert bulunmamasıyla dün rahatlayan piyasada bugün 'Halkbank' etkisi de sınırlı kaldı. Dolar/TL gün sonunda 5.88 seviyelerine doğru gevşedi. Borsa 94 binin üzerinde kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:12 
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