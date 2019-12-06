Son Dakika Haberleri: Halkbank: "Federal mahkeme kararının durdurulması için tüm yasal hakları kullanacağız"
Son Dakika Güncel Halkbank: 'Federal mahkeme kararının durdurulması için tüm yasal hakları kullanacağız' - Son Dakika

Halkbank: "Federal mahkeme kararının durdurulması için tüm yasal hakları kullanacağız"

6 saat önce

Halkbank, ABD'de devam eden mahkemeye bankanın hususi katılım talebinin reddedilmesine ilişkin, "Adil yargılamanın en temel hakkı olduğuna ve yargılama yetkisinin en baştan belirlenmesi gerektiğine inanan bankamız, federal mahkeme kararının durdurulması için tüm yasal haklarını kullanacaktır.

Halkbank:

Halkbank, ABD'de devam eden mahkemeye bankanın hususi katılım talebinin reddedilmesine ilişkin, "Adil yargılamanın en temel hakkı olduğuna ve yargılama yetkisinin en baştan belirlenmesi gerektiğine inanan bankamız, federal mahkeme kararının durdurulması için tüm yasal haklarını kullanacaktır." açıklamasında bulundu.

Halkbank, ABD New York Güney Bölge Savcılığı tarafından banka hakkında açılan davanın bir yetki aşımı olmasına rağmen, şahsi yargı yetkisi bulunmayan ABD mahkemesinin, bankanın hususi katılım talebini reddetmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Bankanın müşterilerinin, yatırımcılarının ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla konunun açıklanmasına gerek duyulduğu belirtilen açıklamada, ABD'deki emsal davalarda "yargı yetkisi" ve "hakimin reddi" gibi eşik niteliğindeki konulara esasa girilmeden itiraz edilebilmesi için hususi katılıma izin verilmesinin geçerli bir uygulama olduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adil yargılamanın en temel hakkı olduğuna ve yargılama yetkisinin en baştan belirlenmesi gerektiğine inanan bankamız, federal mahkeme kararının durdurulması için tüm yasal haklarını kullanacaktır. Savcılığın temyiz süreci devam eden bir diğer davadaki geçerliliği tartışmalı delil ve tanıklar üzerinden geliştirdiği iddialara karşı, bankamız, ABD içinde hiçbir şube ve fiziki operasyonu bulunmadığından, ABD mahkemelerinin bankamız üzerinde yargı yetkisi olmadığını savunma hakkının verilmesini istemektedir. Eşik niteliğindeki bu konuların öncelikli olarak çözülmesi, yargı sürecinde zaman, emek ve kaynak tasarrufu sağlayacaktır. Bankamız, mahkemenin yargı yetkisine itiraz ederek bu haksız davayı en baştan çözüme götürmeyi amaçlamaktadır.

Hususi katılım talebimizin bir diğer gerekçesi de hakimin reddi talebidir. Mevcut hakimin gerek mahkemede gerekse mahkeme salonu dışında yaptığı açıklamaların, iddianameye ilişkin kilit olgusal ve hukuki konulardaki tarafsızlığına gölge düşürdüğü gözlemlenmektedir. Mevcut hakimin davaya başkanlık etmeye devam etmesi, mahkemenin tarafsızlığının da sorgulanmasına neden olacaktır."

- "Bankamız, faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürecek"

Halkbank'ın ABD yaptırımlarını ihlal etmediği ifade edilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Banka nezdinde yaklaşık bir yıl süren incelemeler sonucunda bankanın iddia olunduğu gibi herhangi bir tertip ve kumpasın içerisinde yer almadığı, ABD'nin yaptırım kurallarını ihlal etmediği ve dış ticaret işlemlerinde şeffaf olmayan uygulama ve metotlar kullanmadığı daha önce kanıtlarıyla birlikte ortaya konmuştur.

Türkiye ekonomisindeki hayati rolünü seksen yılı aşkın bir süredir gururla sürdüren bankamızın, kurumsal sorumluluklarının bilinciyle, ülke ekonomisinin kalkınmasına destek vermeye devam edeceğini ve faaliyetlerini tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdüreceğini kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:02 Kaynak: AA
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