Son Dakika Haberleri: Halkbank - Fenerbahçe Opet: 0-3

Halkbank - Fenerbahçe Opet: 0-3

59 dakika önce

SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Salim Bekdaş, Erkan SarıHALKBANK: Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Simon, Aysun Aygör, Simeonova (Eylül Akarçeşme, Asena Seyli, Reed, Büşra Kaya, Aslı Koçoğlu)FENERBAHÇE OPET: Antonijevic, Bricio, Dicle Nur Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar (Melis...

Halkbank - Fenerbahçe Opet: 0-3, System.String[]


SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Salim Bekdaş, Erkan Sarı

HALKBANK: Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Simon, Aysun Aygör, Simeonova (Eylül Akarçeşme, Asena Seyli, Reed, Büşra Kaya, Aslı Koçoğlu)

FENERBAHÇE OPET: Antonijevic, Bricio, Dicle Nur Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Damla Çakıroğlu, Rabadzhieva, Bahar Toksoy Guidetti, Polen Ünver)

SETLER: 19-25, 20-25, 19-25

SÜRE: 78 dakika (28, 24, 26)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22'nci ve son hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:34 Kaynak: DHA

Spor
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