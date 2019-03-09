Halkbank - Fenerbahçe Opet: 0-3
59 dakika önce
SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Salim Bekdaş, Erkan SarıHALKBANK: Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Simon, Aysun Aygör, Simeonova (Eylül Akarçeşme, Asena Seyli, Reed, Büşra Kaya, Aslı Koçoğlu)FENERBAHÇE OPET: Antonijevic, Bricio, Dicle Nur Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar (Melis...
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Salim Bekdaş, Erkan Sarı
HALKBANK: Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Simon, Aysun Aygör, Simeonova (Eylül Akarçeşme, Asena Seyli, Reed, Büşra Kaya, Aslı Koçoğlu)
FENERBAHÇE OPET: Antonijevic, Bricio, Dicle Nur Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Damla Çakıroğlu, Rabadzhieva, Bahar Toksoy Guidetti, Polen Ünver)
SETLER: 19-25, 20-25, 19-25
SÜRE: 78 dakika (28, 24, 26)
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22'nci ve son hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:34 Kaynak: DHA
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