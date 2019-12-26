Halkbank final etabına yükseldi - Son Dakika
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Halkbank final etabına yükseldi

6 saat önce

Deplasmandaki ilk maçı da 3-0 kazanan Halkbank, adını final etabına yazdıran taraf oldu.

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Deplasmandaki ilk maçı da 3-0 kazanan Halkbank, adını final etabına yazdıran taraf oldu.


Salon: TVF Başkent


Hakemler: İbrahim Ünal, Erhan Alparslan


Halkbank: Faik Samed Güneş, Seganov, Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Gökhan Gökgöz ( Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Furkan Aydın, Orçun Ergün)


Arhavi Voleybol: Alper Özdemir, Umut Şahin, Hamdi Erkan, Görkem Sertel, Burhan Zorluer, Krastins (Salih Özdemir)


Setler: 25-20, 25-19, 25-15


Süre: 73 dakika (24, 25, 24)


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Türkiye Voleybol Federasyonu, Salih Özdemir, Volkan Döne, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:02 
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