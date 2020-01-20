Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olacak - Son Dakika Spor

Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olacak

6 saat önce

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Halkbank, yarın deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak.

Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olacak, System.String[]

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Halkbank, yarın deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Halkbank'ın Moldovalı smaçörü Dmitrii Bahov, yaptığı açıklamada, "Bu maçtan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyoruz. Rakibimizin gücü belli. Onlarla ikinci kez karşılaşacağız. Bu nedenle onları iyi tanıyoruz, elbette onlar da bizi iyi tanıyor. Zorlu bir kapışma olacağını söyleyebilirim. Amacımız, bu deplasmandan üç puan ve moralle ayrılmak. Takım olarak kendimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:50 Kaynak: AA
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