Halkbank, Gaziantepli KOBİ'lerle buluştu
16 dakika önce
Halkbank, KOBİ müşterileriyle buluşmak ve yenilikçi ürünlerini anlatmak için düzenlediği Üreten Türkiye Buluşmalarına Gaziantep'te devam etti.
Halkbank, KOBİ müşterileriyle buluşmak ve yenilikçi ürünlerini anlatmak için düzenlediği Üreten Türkiye
Buluşmalarına Gaziantep
'te devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:45
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