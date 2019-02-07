Son Dakika Haberleri: Halkbank, Gaziantepli KOBİ'lerle buluştu

Halkbank, Gaziantepli KOBİ'lerle buluştu

16 dakika önce

Halkbank, KOBİ müşterileriyle buluşmak ve yenilikçi ürünlerini anlatmak için düzenlediği Üreten Türkiye Buluşmalarına Gaziantep'te devam etti.

Halkbank, Gaziantepli KOBİ'lerle buluştu, System.String[]
Halkbank, KOBİ müşterileriyle buluşmak ve yenilikçi ürünlerini anlatmak için düzenlediği Üreten Türkiye Buluşmalarına Gaziantep'te devam etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:45 

Türkiye, Gaziantep, Ekonomi
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