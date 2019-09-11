Halkbank Genel Müdürü Arslan'dan, TESKOMB'a ziyaret

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliğini (TESKOMB) ziyaret etti.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay ile bölge koordinatörleri, Birlik binasında, TESKOMB Genel Başkan Vekili ve 16. Bölge (İzmir) Birliği Başkanı Salahaddin Hünü tarafından karşılandı.

Salahaddin Hünü, Arslan'ın ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Esnaf ve Halkbank el ele ülkemizin çıkarları doğrultusunda özveri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bizler et ve tırnak gibiyiz. Bu güzide iş birliğinin artarak devam etmesi en büyük temennimizdir." dedi.

Arslan da İzmir'de esnaf temsilcilerinin arasında olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Halkbank ile esnaf ve sanatkarımız arasında özel bir bağ var. Bizler banka olarak esnaf ve sanatkarımıza hizmet etmekten mutluyuz. Sayın Başkanın da söylediği gibi, bu iş birliğinin artarak devam etmesini istiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Halkbank olarak her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ziyaret sonunda, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Salahaddin Hünü'ye günün anısına hediye takdim etti.