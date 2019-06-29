Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'dan ATO'ya ziyaret
56 dakika önce
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve oda üyeleriyle görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:07 Kaynak: AA
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan
, Ankara Ticaret Odası
(ATO) Başkanı Gürsel Baran ve oda üyeleriyle görüştü.
ATO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın meclis ve komite üyelerinin sorunlarını dinleyen Arslan, genel istişarenin ardından üyelerle görüşmeler yaptı. Söz
konusu görüşmede ATO Başkanı Baran, bankacılık sistemiyle reel sektörün birbirine her zaman ihtiyaç duyduğunu anlattı.
ATO'nun son 2 yılda 3 ayrı KOBİ destek kredisi çalışmasıyla üyelerine 3 milyon liralık finansman imkanı sağladığını anımsatan Baran, "Üyelerimizin kaynağını, ihtiyaçları olduğu zaman onlara kullandırdık." ifadesini kullandı.
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