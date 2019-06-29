Son Dakika Haberleri: Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'dan ATO'ya ziyaret
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Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'dan ATO'ya ziyaret

56 dakika önce

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve oda üyeleriyle görüştü.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'dan ATO'ya ziyaret, System.String[]
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve oda üyeleriyle görüştü.
ATO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın meclis ve komite üyelerinin sorunlarını dinleyen Arslan, genel istişarenin ardından üyelerle görüşmeler yaptı.
Söz konusu görüşmede ATO Başkanı Baran, bankacılık sistemiyle reel sektörün birbirine her zaman ihtiyaç duyduğunu anlattı.
ATO'nun son 2 yılda 3 ayrı KOBİ destek kredisi çalışmasıyla üyelerine 3 milyon liralık finansman imkanı sağladığını anımsatan Baran, "Üyelerimizin kaynağını, ihtiyaçları olduğu zaman onlara kullandırdık." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:07 Kaynak: AA
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