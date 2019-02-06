Son Dakika Haberleri: Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan Mst'de

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan Mst'de

1 saat önce

Türkiye Halk Bankası (Halkbank) Genel Müdürü Osman Arslan, MST İş ve Tarım Makinaları Üretim Tesisleri'ni ziyaret etti.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan Mst'de, System.String[]
Türkiye Halk Bankası (Halkbank) Genel Müdürü Osman Arslan, MST İş ve Tarım Makinaları Üretim Tesisleri'ni ziyaret etti.

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri Sami ve Cengiz Konukoğlu' tarafından ağırlanan Halkbank heyetinde, Kurumsal ve Ticari Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay ile banka yöneticileri de yer aldı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan başkanlığındaki konuklarına MST İş ve Tarım Makinaları üretim tesislerini ve Ar-Ge Merkezini gezdiren Sami Konukoğlu, sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SANKO Holding Finans Direktörü Mustafa Günbulut ve Kurumsal Finansman Müdürü İlker Simitçi'nin de hazır bulunduğu ziyaretin sonunda, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na armağan takdim etti.

MST HAKKINA

MST İş ve Tarım Makinaları, Gaziantep 4'üncü OSB'de 42 bin metrekare kapalı alanlı, modern teknoloji ile donatılan tesislerde ürettiği MST markalı kazıcı yükleyici, teleskopik yükleyici ve ekskavatörle, ülkemiz sanayiine önemli değer katmaktadır.

Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamını sürekli artıran ve yeni teknoloji çalışmaları yapan MST'nin Ar-Ge çalışmalarını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca tescillenen Ar-Ge merkezinde Türk mühendis ve teknisyenler yürütmektedir. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:39 Kaynak: İHA

Osman Arslan, CEO, Güncel
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