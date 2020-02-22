Halkbank Hopa'da gönülleri fethetti - Son Dakika
Son Dakika Spor Halkbank Hopa'da gönülleri fethetti - Son Dakika Spor

Halkbank Hopa'da gönülleri fethetti

6 saat önce

Efeler Ligi'nin 19. haftasında oynayacağı Arhavi Voleybol müsabakası için Artvin'de bulunan Halkbank, burada bir dizi etkinliğe katıldı.

Halkbank Hopa'da gönülleri fethetti, System.String[]

Efeler Ligi'nin 19. haftasında oynayacağı Arhavi Voleybol müsabakası için Artvin'de bulunan Halkbank, burada bir dizi etkinliğe katıldı.


Efeler Ligi'nin 19. hafta mücadelesi için Artvin Hopa'ya giden Halkbank, Konakladığı Hopa'da, Hopa Kaymakamlığı ve Hopa Belediyesi'nin destekleri ile Hopa Voleybol Spor Kulübü tarafından düzenlenen 'Kadına Şiddete Blok Ol' Turnuvası'nı ziyaret ederek destek verdi, renk kattı. Hopa'daki minik hayranları ile bir araya gelip voleybol oynayan ve fotoğraf çektiren Halkbank'ın milli voleybolcularına ilgi ve sevgi büyüktü. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:34 Kaynak: İHA
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