Halkbank'ın ABD'de görülen davada yaptığı temyiz başvurusu kabul edilmedi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Halkbank'ın ABD'de görülen davada yaptığı temyiz başvurusu kabul edilmedi - Son Dakika Dünya

Halkbank'ın ABD'de görülen davada yaptığı temyiz başvurusu kabul edilmedi

1 saat önce

New York'taki temyiz mahkemesi, Halk Bankası'nın başvurusunu inceledikten sonra "özel statüyle duruşmaya katılım" talebini kabul etmedi.

Halkbank'ın ABD'de görülen davada yaptığı temyiz başvurusu kabul edilmedi, System.String[]

ABD'de 'İran'a yönelik yaptırımların delinmesinde yardımcı olmakla' suçlanan Halk Bankası davasında, bankanın "özel statüyle duruşmaya katılım" talebi için temyiz mahkemesine yaptığı başvuru reddedildi.


New York'taki temyiz mahkemesi, Halk Bankası'nın başvurusunu inceledikten sonra "özel statüyle duruşmaya katılım" talebini kabul etmedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Halk Bankası, New York, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:39 
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