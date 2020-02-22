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Halkbank'ın ABD'de görülen davada yaptığı temyiz başvurusu kabul edilmedi
1 saat önce
New York'taki temyiz mahkemesi, Halk Bankası'nın başvurusunu inceledikten sonra "özel statüyle duruşmaya katılım" talebini kabul etmedi.
ABD'de 'İran'a yönelik yaptırımların delinmesinde yardımcı olmakla' suçlanan Halk Bankası davasında, bankanın "özel statüyle duruşmaya katılım" talebi için temyiz mahkemesine yaptığı başvuru reddedildi.
New York'taki temyiz mahkemesi, Halk Bankası'nın başvurusunu inceledikten sonra "özel statüyle duruşmaya katılım" talebini kabul etmedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:39
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