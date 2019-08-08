Son Dakika Haberleri: Halkbank'ın aktif büyüklüğü 429 milyar lira
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Halkbank'ın aktif büyüklüğü 429 milyar lira

32 dakika önce

Nakdi ticari kredilerini 2018 yılsonuna göre yüzde 13,0 artışla 241,3 milyar TL'ye taşıyan Halkbank, KOBİ kredileri alanındaki pazar payını da yılın ilk yarısında yüzde 17,5'e yükseltti.

Halkbank'ın aktif büyüklüğü 429 milyar lira, System.String[]
Nakdi ticari kredilerini 2018 yılsonuna göre yüzde 13,0 artışla 241,3 milyar TL'ye taşıyan Halkbank, KOBİ kredileri alanındaki pazar payını da yılın ilk yarısında yüzde 17,5'e yükseltti. Banka'nın aktif büyüklüğü ise yüzde 13,4 artışla 429 milyar TL oldu.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:51 
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