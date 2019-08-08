Halkbank'ın aktif büyüklüğü 429 milyar lira

Nakdi ticari kredilerini 2018 yılsonuna göre yüzde 13,0 artışla 241,3 milyar TL'ye taşıyan Halkbank, KOBİ kredileri alanındaki pazar payını da yılın ilk yarısında yüzde 17,5'e yükseltti.

Nakdi ticari kredilerini 2018 yılsonuna göre yüzde 13,0 artışla 241,3 milyar TL'ye taşıyan Halkbank, KOBİ kredileri alanındaki pazar payını da yılın ilk yarısında yüzde 17,5'e yükseltti. Banka'nın aktif büyüklüğü ise yüzde 13,4 artışla 429 milyar TL oldu.

Haber Yayın Tarihi:

Bayram öncesi motorine ve benzine indirim bekleniyor

Tatilcilere kapora tuzağı: 500 km gitti hayatının şokunu yaşadı

Sigaraya zam gelince sigara bırakma hattında yoğunluk oluştu

Kurban pazarında ilginç olay: Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı