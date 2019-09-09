Son Dakika Haberleri: Halkbank'ın Bolu kampı sona erdi
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Halkbank'ın Bolu kampı sona erdi

1 saat önce

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki Bolu kampı sona erdi.

Halkbank'ın Bolu kampı sona erdi, System.String[]

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki Bolu kampı sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu kampını tamamlayan başkent ekibi, hazırlıklarını belirlenen program dahilinde kendi tesislerinde sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen tecrübeli oyuncu İbrahim Emet, verimli bir çalışma ortamı olduğunu belirterek, "Kamp gerçekten faydalıydı. Birbirimizi daha iyi tanıdık. Mantalitemizi oturttuk. Kondisyon depoladık. Yorulduk ama zevkli geçti. Buradaki çalışmalardan çok hoşnut ayrıldık." ifadelerini kullandı.

Alışma dönemini geride bıraktıklarını, bundan sonra eksik yönlerinin üzerinde duracaklarını aktaran İbrahim, "Her şey Halkbank için. Elimizden geleni yapacak ve armaya yakışır bir mücadele sergileyeceğiz. Sezon içinde güçten düşmemek adına hepimiz çok çalışıyoruz. Verdiğimiz emeğin, döktüğümüz terin değerini biliyor, karşılığını alacağımıza da inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

voleybol, Bolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:04 Kaynak: AA
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