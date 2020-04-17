Halkbank'ın destek paketi Kovid-19'a karşı esnafa 'kalkan' oluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin amaçlandığı Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank'ın sunduğu "Esnaf Destek Paketi", küçük işletmelere üretimlerini sürdürme imkanı veriyor.

Halkbank, işverenden çalışana, esnaftan emekliye birçok kesim için düzenlemeler içeren Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnaf ve sanatkarlar için "Esnaf Destek Paketi", "İşletme Kredisi" ve "Paraf Esnaf Kart" paketlerini hayata geçirmişti.

Söz konusu paketler, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen üretimin sürdürülmesinde önemli rol oynuyor.

Ankara'nın Ulus semtinde bir pasajda faaliyet gösteren Hilal Gömlek de Halkbank'tan "Esnaf Destek Paketi" kapsamında aldığı krediyle üretimine devam ediyor.

İşyeri sahibi Ramazan Tasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 senelik esnaf olduğunu söyledi.

Ev kredisi ödediğini, kumaşçıya veresiye borcu olduğunu belirten Tasım, "3 çocuğum var. Ev kredisi, dükkan kirası ödüyorum, her şey para, bu kredi benim elimi rahatlattı, onun için çok memnunum. Devletten Allah razı olsun, esnafa destek çıkıyor." dedi.

"10-15 dakikada işimizi hallettiler"

İnternet üzerinden yaptığı kredi başvurusunun çok hızlı bir şekilde sonuçlandığını ve 3 günde parasını aldığını dile getiren Tasım, şöyle devam etti:

"İnternetten salı günü başvurdum. Bankadan telefon ettiler. Şube yetkilisi başvurunun işleme alındığı ve hafta içi çağrılacağım bilgisini verdi. Bir gün sonra banka tekrar aradı ve paranın hazır olduğunu, cuma günü gelip alabileceğimi söylediler. Gittik paramızı aldık, 10-15 dakika içinde işimizi hallettiler."

Tasım, başvuru sürecinde herhangi bir zorlukla karşılaşmadığını belirterek, "Kefil istenmedi, sadece vergi levhası ve T.C. kimlik numarası istendi." diye konuştu.

"İhtiyacı olan herkes başvursun"

Krediye başvurmadan önce çevresindeki birçok kişinin kendisine "hiç başvurma, haberlerde çıkan şeyler yalan" dediğini aktaran Tasım, şunları kaydetti:

"İhtiyacı olanlar çekinmeden başvursun. Bankaya gittim, bankadakiler dedi ki 'Hiç kimseyi geri çevirmeyeceğiz, ihtiyacı olanlara yüzde 100 verilecek.' ama belki çok başvuran olduğu için birkaç gün sonra olur. Hükümete, bu paketi çıkardığı için çok teşekkür ederim, esnaf için çok iyi oldu."