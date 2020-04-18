Halkbank'ın destek paketi Kovid-19 sürecinde esnafın yüzünü güldürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin giderilmesini amaçlayan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Halkbank'ın hayata geçirdiği "Esnaf Destek Paketi" küçük işletmelerin üretimini sürdürmesini sağlıyor.

Halkbank'ın, işverenden çalışana, esnaftan emekliye birçok kesim için düzenlemeler içeren Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnaf ve sanatkarlar için "Esnaf Destek Paketi", "İşletme Kredisi" ve "Paraf Esnaf Kart" paketleri işletmecilerin yüzünü güldürdü.

Yeni tip koronavirüs salgınına rağmen üretimin sürdürülmesinde büyük etkisi olan paketlerin, kullanımı ve ödeme koşullarındaki cazip oranlar ise başvuruların sayısını artırdı.

Erzurum'un Aziziye ilçesindeki sanayi sitesinde nakliye ve lojistik üzerine faaliyetini sürdüren Hanifi Ceylan da Halkbank'tan "Esnaf Destek Paketi" kapsamında aldığı krediyle üretimine devam ediyor.

Firma sahibi 47 yaşındaki Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nakliye ve lojistik üzerine 17 yıldır esnaflık yaptığını aktardı.

Doğu'da esnaflık yapmanın zorluklarını çok iyi bildiğini ve bu paketlerin bölge esnafına nefes aldırdığını vurgulayan Ceylan, "Devletimizden böyle bir imkan sağladıkları için Allah razı olsun. Devlet bankaları milletin arkasında durdu ve duruyor. Bu krediler bize adeta can suyu oldu." diye konuştu.

"Başvuru yaparken, sorun yaşamadım"

Ceylan, başvuru sürecinde herhangi bir sorun yaşamadığını, Halkbank'ın başvuruları titizlikle değerlendirdiğini ifade etti.

Kullandığı kredi ile iş yerindeki eksiklikleri giderip, Kovid-19 sürecini güçlenerek atlatacağını vurgulayan Ceylan, şöyle konuştu:

"Evli ve 5 çocuk babasıyım. 17 yıldır nakliye ile lojistik üzerine faaliyet sürdürüyorum ve iş yerime kira veriyorum. Bu zorlu süreçte insanlar, 'yarın ne yapacağım' diye veya 'nasıl bir hayat bizi bekliyor' diyerek endişe taşıyor. Fakat devletimiz böyle bir imkan sağladı ve bizim korkumuz kalmadı. Başvuru yaparken, sorun yaşamadım ve ikinci gün Halkbank'tan dönüş yaptılar. Üçüncü gün gidip kredimi kullandım. Ne tedbir, ne de bir kefil istenmedi."

"Kredilere başvuru çok fazla"

Ceylan, nakliyeci olarak doğu ile batı arasında adeta köprü kurduklarını dile getirdi.

Kovid-19 salgınının sektörü olumsuz etkilediğini ve kullanılan kredilerin ise bu nedenle önemli olduğunu anımsatan Ceylan, şunları kaydetti:

"Bu zor zamanlarda, esnafa ve vatandaşa tanınan kredilerin faiz oranları cazip. Kullandırılan krediler yüksek ve faizleri düşük. Kullandığım krediyi iş yerindeki giderler için kullanacağım, yeni yatırımlar yapacağım. Devletimizden böyle bir imkan sağladığı için Allah razı olsun. Başvuru yapıp bekleyenler de var ve bu yoğunluktan kaynaklanabilir. Çünkü halkın talebi çok fazla. Herkes başvuru yapsın, 'çıkmaz veya nasıl öderim' diye düşünmesin. Bu süreçte devlet imkanları çok iyi ve bunu bütün esnafımız değerlendirsin."