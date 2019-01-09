Son Dakika Haberleri: Halkbank'ın esnaf kredisinde detaylar belli oldu

Halkbank'ın esnaf kredisinde detaylar belli oldu

1 saat önce

Halkbank, esnaf ve sanatkarlara yılın ilk 3 ayında 10 milyar TL, yılın tamamında ise toplam 22 milyar TL kredi desteği verecek.

Halkbank'ın esnaf kredisinde detaylar belli oldu, System.String[]
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara yılın ilk 3 ayında 10 milyar TL, yılın tamamında ise toplam 22 milyar TL kredi desteği verecek. Kredi kullandırımları bugün itibariyle başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:20 

Ekonomi
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