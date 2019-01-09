Halkbank'ın esnaf kredisinde detaylar belli oldu
1 saat önce
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara yılın ilk 3 ayında 10 milyar TL, yılın tamamında ise toplam 22 milyar TL kredi desteği verecek.
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara yılın ilk 3 ayında 10 milyar TL, yılın tamamında ise toplam 22 milyar TL kredi desteği verecek. Kredi kullandırımları bugün itibariyle başladı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:20
Halkbank'ın Esnafa Vereceği Kredi Desteğinin Ayrıntıları Belli Oldu
Kredi Kartı Borçlularına Büyük Kolaylık! 10 Bin TL'lik Borçta 10 Bin TL Tasarruf Edilecek
Cezaevindeki Ağabeyinin Eşine Tecavüz Eden Zanlı Kendisini, "Alkollüydüm, Hatırlamıyorum" Diyerek Savundu
Süper Markette Tuvaletini Yapan Kadın, Güvenlik Kamerasına Yakalandı