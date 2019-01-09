Halkbank'ın esnaf kredisinde detaylar belli oldu

Halkbank, esnaf ve sanatkarlara yılın ilk 3 ayında 10 milyar TL, yılın tamamında ise toplam 22 milyar TL kredi desteği verecek.

Halkbank, esnaf ve sanatkarlara yılın ilk 3 ayında 10 milyar TL, yılın tamamında ise toplam 22 milyar TL kredi desteği verecek. Kredi kullandırımları bugün itibariyle başladı.

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Halkbank'ın Esnafa Vereceği Kredi Desteğinin Ayrıntıları Belli Oldu

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