Son Dakika Haberleri: Halkbank'ın Konuğu Zenit Kazan

Halkbank'ın Konuğu Zenit Kazan

52 dakika önce

Voleybolda Halkbank, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında yarın Rusya'nın Zenit Kazan takımını ağırlayacak.

Halkbank'ın Konuğu Zenit Kazan, System.String[]
Voleybolda Halkbank, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında yarın Rusya'nın Zenit Kazan takımını ağırlayacak.

Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.

Müsabakayı, Daniele Rapisarda (İtalya) ve Maria Susana Rodriguez (İspanya) hakem ikilisi yönetecek.

Grupta 1 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunan Halkbank, 3. sırada yer alıyor. İki maçını da kazanan Rusya temsilcisi ise lider durumda.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:28 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Zenit, Spor
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