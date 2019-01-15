Halkbank'ın Konuğu Zenit Kazan
52 dakika önce
Voleybolda Halkbank, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında yarın Rusya'nın Zenit Kazan takımını ağırlayacak.
Voleybolda Halkbank, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında yarın Rusya
'nın Zenit Kazan
takımını ağırlayacak. Ankara TVF
Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.
Müsabakayı, Daniele Rapisarda (İtalya
) ve Maria Susana Rodriguez (İspanya
) hakem ikilisi yönetecek.
Grupta 1 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunan Halkbank, 3. sırada yer alıyor. İki maçını da kazanan Rusya temsilcisi ise lider durumda.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:28 Kaynak: AA
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