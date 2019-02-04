Son Dakika Haberleri: Halkbank'ın Makedonya'daki şubesinde soygun

Halkbank'ın Makedonya'daki şubesinde soygun

36 dakika önce

Makedonya'da faaliyet gösteren Halkbank AD Skopje'nin (Halkbank Üsküp) başkent Üsküp'teki şubesi, silahlı kişiler tarafından soyuldu.

Halkbank'ın Makedonya'daki şubesinde soygun, System.String[]
Makedonya'da faaliyet gösteren Halkbank AD Skopje'nin (Halkbank Üsküp) başkent Üsküp'teki şubesi, silahlı kişiler tarafından soyuldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 08:53 

Üsküp, Makedonya, Ekonomi
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