Halkbank'ın Makedonya'daki şubesinde soygun
36 dakika önce
Makedonya'da faaliyet gösteren Halkbank AD Skopje'nin (Halkbank Üsküp) başkent Üsküp'teki şubesi, silahlı kişiler tarafından soyuldu.
Makedonya
'da faaliyet gösteren Halkbank AD Skopje'nin (Halkbank Üsküp
) başkent Üsküp'teki şubesi, silahlı kişiler tarafından soyuldu.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 08:53
Halkbank'ın Makedonya'daki Şubesinde Uzun Namlulu Silahlarla Soygun Düzenlendi
Topçam Barajı, 100 Bin Eve Işık Oldu
Otomatik Fatura Ödemesinde "Banka Komisyonu" Uyarısı
Inter Forması Giyen Icardi'nin Eşi ve Menajeri Wanda Nara, Sosyal Medya Paylaşımlarıyla Yürek Hoplattı