Halkbank'ın milli oyuncusu Oğuzhan Karasu: "Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz" - Son Dakika

Halkbank'ın milli oyuncusu Oğuzhan Karasu: "Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz"

Halkbank Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Oğuzhan Karasu, şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduklarını belirterek, "Bunu ligdeki tüm takımlar iyi biliyor.

Halkbank'ın milli oyuncusu Oğuzhan Karasu:

Halkbank Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Oğuzhan Karasu, şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduklarını belirterek, "Bunu ligdeki tüm takımlar iyi biliyor. Bu nedenle maçlara daha konsantre çıkıyorlar." ifadelerini kullandı.

Başkent ekibine yeni katılan Oğuzhan Karasu, yaptığı açıklamada, "Halkbank, başarıları ortada olan bir kulüp. Her sporcu gibi ben de Halkbank takımının bir parçası olmayı isterdim. Açıkça söylemek gerekirse, buraya gelirken kaygılanıyordum. Çünkü ilk kez Fenerbahçe dışında bir takımın formasını giyecektim. Ancak buradaki sıcak hava, profesyonellik ve sporcuya verilen değer bütün kaygılarımı giderdi." değerlendirmesinde bulundu.

Bolu'daki kampın da katkısıyla iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini anlatan milli oyuncu, bu sayede sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

"Rakipler Halkbank'a daha motive"

Oğuzhan, hem lig hem de Avrupa'da başarılı olmak istediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz. Bunu ligdeki tüm takımlar iyi biliyor. Bu nedenle de maçlara daha konsantre çıkıyorlar. Rakipler Halkbank'a daha motive. Biz de bu bilinçle daha fazla çalışıp her şeye hazırlıklı olacağız. Yolumuzu kendimiz açacağız ve bu güce sahibiz. Yurt dışında başarıya aç bir ülkeyiz. Bu yüzden Challenge Kupası'nda da bir başarı kazanabilmek için elimizden geleni yapacağız. Lig ve kupa için de aynı arzuları taşıyoruz."

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Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Halkbank'ın milli oyuncusu Oğuzhan Karasu: 'Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz' - Son Dakika Spor

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