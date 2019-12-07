Son Dakika Haberleri: Halkbank'ın rakibi Arkas Spor
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Halkbank'ın rakibi Arkas Spor

6 saat önce

Efeler Voleybol Liginde ilk devrenin 10. maçında Halkbank, Ankara'da Arkas Spor'u konuk edecek.

Halkbank'ın rakibi Arkas Spor, System.String[]

Efeler Voleybol Liginde ilk devrenin 10. maçında Halkbank, Ankara'da Arkas Spor'u konuk edecek.


Başkent Voleybol Salonunda oynanacak müsabaka yarın saat 19: 00'da başlayacak. Maç öncesinde 14 puanı bulunan Halkbank 7, 17 puanlı Arkas Spor 5. sırada yer alıyor. Karılaşma ile ilgili görüşlerini açıklayan milli smaçör Gökhan Gökgöz, mutlaka kazanmaları gereken bir maça çıkacaklarını söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Her maça olduğu gibi, bu mücadeleye de iyi hazırlandık. Rakibimizi Ankara'dan puansız göndererek sıralamada daha iyi bir yer edinmek arzusundayız. Önümüzde çok yoğun bir maç ve seyahat programı var. Hepsinden alnımızın akıyla çıkmak ve son iki maçımızı galibiyetle kapatmak istiyoruz" diye konuştu. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:09 Kaynak: İHA
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