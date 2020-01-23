Halkbank'ın rakibi Bursa Büyükşehir Belediyesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Halkbank'ın rakibi Bursa Büyükşehir Belediyesi - Son Dakika Spor

Halkbank'ın rakibi Bursa Büyükşehir Belediyesi

21 dakika önce

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile karşı karşıya gelecek.

Halkbank'ın rakibi Bursa Büyükşehir Belediyesi, System.String[]

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile karşı karşıya gelecek.


Voleybolda Efeler Ligi'nin 14. haftasında perde, yarın yapılacak Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediye karşılaşması ile açılacak. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maçın başlama saati 15.00. Ligin ilk yarısında Bursa'da oynanan karşılaşmayı Halkbank 3-0 kazanmıştı. 13. haftada 2-0 öne geçtiği maçta Galatasaray'a 2 puan kaptıran Halkbank'ta genç orta oyuncu Furkan Aydın, mücadele ile ilgili fikirlerini şöyle aktardı:


"Sıkışık bir fikstürdeyiz. Lig, Avrupa, kupa ligin bu sıkışık programındaki zaman sıkıntısına karşın efektif ve yüksek kalitede çalışıyoruz. Şanssız bir sezon yaşadığımız da aşikar. Bursa maçı bizim için yeni bir meydan okuma anlamına geliyor. Kendi sahamızda rakibimize saygı duyarak, terimizin son damlasına kadar mücadele edip üç puan kazanmak istiyoruz. Bu mücadeleyi verecek kondisyonumuz, kalitemiz ve inancımız var. Buradan hak ettiğimiz bir galibiyet alıp Şampiyonlar Ligi'ndeki Wegiel maçına moralli çıkmak arzusundayız." - ANKARA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sigorta, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi
Taraftar protestosuna Karius, gülerek karşılık verdi Beşiktaş, Abdullah Avcı'yla yolları ayırıp Sergen Yalçın'ı takımın başına getirecek Kral Kupası'nda Granada formasıyla ilk golünü atan İsmail Köybaşı sakatlandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 10:16:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Halkbank'ın rakibi Bursa Büyükşehir Belediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]