Halkbank'ın rakibi Spor Toto - Son Dakika
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Halkbank'ın rakibi Spor Toto

18 dakika önce

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Halkbank, Spor Toto ile karşı karşıya gelecek.

Halkbank'ın rakibi Spor Toto, System.String[]

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Halkbank, Spor Toto ile karşı karşıya gelecek.


Ankara, bir haftada ikinci kez derbi müsabakasına sahne olacak. AXA Sigorta Efeler Ligi 16. hafta mücadelesinde Halkbank, Spor Toto ile karşılaşacak. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak.


Yoğun maç trafiği


Ligdeki yoğun maç trafiğinin arasına Ankara'da Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımı ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçını da sokan Halkbank'ta hedef yine mutlak galibiyet. 7 günde üçüncü kez zorlu bir mücadeleye çıkacak mavi-beyazlıların kaptan Hasan Yeşilbudak, yorgun ama inançlı olduklarını söyledi. Üzerlerinden atamadıkları şanssızlığı bu kez kırmak istediklerini ifade eden deneyimli oyuncu, iyi bir oyunla üç puana ulaşmak istediklerini dile getirdi. - ANKARA

Sigorta, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:55 Kaynak: İHA
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