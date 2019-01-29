Halkbank'ın Rakibi United Volleys
54 dakika önce
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında yarın Almanya'nın United Volleys ekibini konuk edecek.
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında yarın Almanya
'nın United Volleys ekibini konuk edecek. TVF
Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.
Almanya'daki maçta rakibine 3-0 yenilen Halkbank, A Grubu'nda 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:47 Kaynak: AA
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