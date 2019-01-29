Son Dakika Haberleri: Halkbank'ın Rakibi United Volleys

Halkbank'ın Rakibi United Volleys

54 dakika önce

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında yarın Almanya'nın United Volleys ekibini konuk edecek.

Halkbank'ın Rakibi United Volleys, System.String[]
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında yarın Almanya'nın United Volleys ekibini konuk edecek.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.

Almanya'daki maçta rakibine 3-0 yenilen Halkbank, A Grubu'nda 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:47 Kaynak: AA

Almanya, voleybol, Spor
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