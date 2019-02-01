Halkbank'ın Üreten Türkiye Buluşmaları başladı
20 dakika önce
Eskişehir'de KOBİ'lerle bir araya gelen Halkbank Genel Müdürü Arslan, "Topyekün Bankacılık anlayışıyla hizmet verdiğimiz müşterilerimizin her türlü ihtiyacında bir numaralı çözüm ortağı olmayı sürdüreceğiz" dedi.
Eskişehir
'de KOBİ'lerle bir araya gelen Halkbank Genel Müdürü Arslan, "Topyekün Bankacılık anlayışıyla hizmet verdiğimiz müşterilerimizin her türlü ihtiyacında bir numaralı çözüm ortağı olmayı sürdüreceğiz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:58
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