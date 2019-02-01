Son Dakika Haberleri: Halkbank'ın Üreten Türkiye Buluşmaları başladı

Halkbank'ın Üreten Türkiye Buluşmaları başladı

20 dakika önce

Eskişehir'de KOBİ'lerle bir araya gelen Halkbank Genel Müdürü Arslan, "Topyekün Bankacılık anlayışıyla hizmet verdiğimiz müşterilerimizin her türlü ihtiyacında bir numaralı çözüm ortağı olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Halkbank'ın Üreten Türkiye Buluşmaları başladı, System.String[]
Eskişehir'de KOBİ'lerle bir araya gelen Halkbank Genel Müdürü Arslan, "Topyekün Bankacılık anlayışıyla hizmet verdiğimiz müşterilerimizin her türlü ihtiyacında bir numaralı çözüm ortağı olmayı sürdüreceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:58 

Eskişehir, Ekonomi
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