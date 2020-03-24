Halkbank: "İşletme kredisinin limiti 25 bin lira, vadesi 36 ay olarak belirlenmiş ve 6 aya kadar da... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Halkbank: 'İşletme kredisinin limiti 25 bin lira, vadesi 36 ay olarak belirlenmiş ve 6 aya kadar da... - Son Dakika Ekonomi

Halkbank: "İşletme kredisinin limiti 25 bin lira, vadesi 36 ay olarak belirlenmiş ve 6 aya kadar da...

6 saat önce

Halkbank: "İşletme kredisinin limiti 25 bin lira, vadesi 36 ay olarak belirlenmiş ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanabilecek.

Halkbank:

Halkbank: "İşletme kredisinin limiti 25 bin lira, vadesi 36 ay olarak belirlenmiş ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanabilecek."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:16 Kaynak: AA

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