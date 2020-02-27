Halkbank kaptanı Faik Samed Güneş: "Haftanın kazananı olmak istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Halkbank kaptanı Faik Samed Güneş: 'Haftanın kazananı olmak istiyoruz' - Son Dakika Spor

Halkbank kaptanı Faik Samed Güneş: "Haftanın kazananı olmak istiyoruz"

12 dakika önce

Efeler Voleybol Liginde 20. haftasında oynayacakları İnegöl Belediyespor maçı öncesinde konuşan Halkbank takım kaptanı Faik Samed Güneş, "Haftanın kazananı olmak istiyoruz" dedi.

Halkbank kaptanı Faik Samed Güneş:

Efeler Voleybol Liginde 20. haftasında oynayacakları İnegöl Belediyespor maçı öncesinde konuşan Halkbank takım kaptanı Faik Samed Güneş, "Haftanın kazananı olmak istiyoruz" dedi.


Müsabakanın büyük bir önem taşıdığına vurgu yapan ve takımın ikinci yarı bir çıkış yakaladığını ifade eden Güneş, "Bir maç önce aldığımız galibiyetin anlam taşıması için, bir sonraki mücadeleden de galibiyetle ayrılmamız gerekiyor. Çünkü biz playoff etabına girerken iyi bir yer edinmek istiyoruz. Bunu başarmak adına gerçekten çok çalışıyoruz. Bu karşılaşmadan galip ayrılarak haftanın kazananı olmak istiyoruz" diye konuştu.


Efeler Voleybol Liginde 20. hafta yarın oynanacak Halkbank-İnegöl Belediyesor maçı ile açılacak. Başkent Voleybol Salonunda oynanacak müsabaka saat 19: 00'da başlayacak. Maç öncesinde ev sahibi Mavi-Beyazlılar 19 maçta elde ettiği 10 galibiyetle 7, konuk İnegöl 19 maçta kazandığı 6 maçla 9. sırada yer alıyor. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:10 Kaynak: İHA
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